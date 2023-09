Stiri pe aceeasi tema

- START… In municipiul Vaslui a demarat unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale municipalitații de dupa 1990. Este vorba despre demolarea fostei Unitați Militare din localitate, al carei teren de 17,7 hectare a devenit proprietatea autoritaților locale in 2018. Zi dupa zi, cele 45 de cladiri aflate…

- EȘEC… Rapid Brodoc a pierdut pe teren propriu, scor 0-2 (0-1), meciul cu Foresta Suceava, din prima etapa a Ligii 3. Fara nicio ocazie clara, erori in defensiva la golurile primite și cu puține momente in care a pus in pericol poarta adversa. Așa a aratat Rapidul in fața Sucevei, o echipa care a fost…

- Condamnat cu suspendare dupa ce aproape l-a lasat chior pe un ieșean, agresorul a contestat sentința, plangandu-se cu termenul de supraveghere stabilit este prea lung. El a fost nemulțumit și de cuantumul daunelor impuse de judecatori, prin comparație cu cele acordate in cazul accidentelor rutiere.…

- CINEMA… O tanara din Vaslui a fost selectata sa participe in programul de mentorat pentru femeile din industria filmului “Her Story, Her Future”. Se numește Victoria Ecaterina Moraru și este o actrița promițatoare, cu studii finalizate in 2019 la UNATC, unde a descoperit pasiunea pentru cinema. In timpul…

- INVENȚIE.. Asociația „CENTRUL DE INVENTICA ROSMAR H” Brașov, Filiala Barlad, condusa de Adrian Roșca, construiește in baza unui brevet 100% romanesc, mașina viitorului. Rosmar H este o mașina cu propulsie cu aer comprimat, care va produce o revoluție in domeniul auto, fiind 100% ecologica. Acest prototip…

- EXERCIȚIU… Forțele de intervenție ale Minsterului de Interne, pompieri, jandarmi, SMURD dar și echipaje al Serviciului Județean de Ambulanța Vaslui. Conform scenariului exercițiului pus in aplicare, a fost pus in aplicare Planul Roșu de Intervenție. Cei care au asitat la punerea in aplicare a intervenție…

- UPDATE! Traficul a fost deblocat. In accident a fost implicata și o mașina a Poștei Romane. La fața locului au ajuns doua ambulanțe SAJ Vaslui, o autospeciala de stingere cu apa și spuma, precum și un echipaj specializat pentru asigurarea zonei și a masurilor PSI. Potrivit Inspectoratului pentru Situații…

- FAZA ZILEI… Chiar daca pare greu de crezut, o tanara, aflata la volanul unei mașini, poate nu chiar cea mai performanta, da dovada de inconștiența. Femeia se lanseaza in depașirea unei coloane de 5 autoturisme fara sa-i pese de urmari. Din fericire, șoferul unei mașini care circula din sens opus și-a…