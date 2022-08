Razer lansează DeathAdder V3 Pro, un mouse de doar 63 de grame și senzor optic 30K Razer a anunțat Razer DeathAdder V3 Pro, cel mai nou model din gama de mouse-uri DeathAdder . Acesta propune o forma ușor modificata, noul design incluzand caneluri confortabile care asigura un suport imbunatațit pentru maini și o priza mai precisa, asigurand un grad sporit de confort și de control. Rotița de scroll, butoanele și suportul palmei au fost elevate, iar mouse-ul este disponibil acum pe negru și pe alb, cu o greutate de 63, respectiv 64 de grame. La fel de fiabil ca modelele anterioare deja familiare, noul DeathAdder V3 Pro este cu mai bine de 25% mai ușor decat predecesorul sau, avand… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, susține ca social-democrații iși doresc o reașezare a sistemului fiscal din Romania, dar ii acuza pe cei de la PNL ca se tem se abordeze marile probleme ale Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Huawei a lansat noul ceas WATCH FIT 2, cel mai recent model al seriei WATCH FIT. Smartwatch-ul dispune de un ecran dreptunghiular rotunjit de 1,74 inchi. Ecranul de 1,74 inchi este cu 18,6% mai mare decat la versiunea anterioara, cu o rezoluție de 336 x 480 pixeli, oferind astfel culori vii și detalii…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, lansarea in consultare publica a ghidului de finantare pentru Programul Prima Conectare, aferent Componentei 1 din PNRR - Managementul apei. Prin acest program, peste 88.400 de gospodarii vor fi conectate la sistemele…

- Ghiseul postal digital este fabricat in Romania si este „o solutie unica pe piata serviciilor postale din tara noastra, prin complexitatea prestatiilor oferite, 100% automatizate”, precizeaza Poșta Romana. Concret, oamenii vor putea efectua toate operațiunile fara sa mai depinda de funcționarii de la…

- Europarlamentarii Dacian Ciolos, Ramona Strugariu, Dragoș Pislaru, Alin Mituța si Dragoș Tudorache au renunțat azi la calitatea de membri ai USR, anuntand ca pun bazele unui nou proiect politic. In luna februarie, cand a demisionat din functia de presedinte al USR, Dacian Ciolos afirma ca nu se pune…

- Președintele turc Tayyip Erdogan ca declarat ca Ankara va lansa in curand noi operațiuni militare la granițele sale de sud, pentru a extinde zonele sigure de 30 de km și a combate ceea ce el a descris ca fiind amenințari teroriste in acele regiuni. Consil

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a declarat ca readucerea capitoului privind irigatiile in PNRR ar trebui sa fie un obiectiv de tara, insa acest lucru ar trebui discutat la nivelul coalitiei de guvernare. Bolos a explicat ca pentru irigatii ar putea fi atrasi bani din…

- Yasmine lanseaza videoclipul piesei „Lasa-ma cu tine”, un statement muzical care evidențiaza cat de important este sa ne reamintim sa ne bucuram de tot ce traim pentru ca fericirea vine de fapt din lucruri simple. Compusa de catre The Master of The Sound alaturi de El Radu, interpretul și producatorul…