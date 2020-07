Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia covid-19 avanseaza in sudul Statelor Unite, in America Latina, dar si in India, amenintand sa reporneasca in Europa - unde populatia este indemnata la vigilenta, relateaza AFP, potrvit news.ro.”Avem o problema grava in anumite zone”, a avertizat doctorul Anthony Fauci, cel mai ascultat…

- Statele Unite se angajeaza sa foloseasca toate resursele disponibile de aplicare a legii pentru a ajuta autoritatile romane sa puna capat 'rusinii' traficului de persoane, a declarat, vineri, ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman. El a spus ca raportul Departamentului…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR) a salutat vineri, intr-un comunicat, ca raportul anual privind libertatea religioasa al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii se refera – in secțiunea privind Romania – și la cauza... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doctorul Maria Van Kerkhove, cea care a facut declarația anterioara, a declarat marți ca s-a bazat numai pe doua sau trei studii nepublicate și ca a fost vorba despre o "neințelegere". "Cred ca este o neințelegere sa afirmi ca transmiterea asimptomatica la nivel global este foarte rara. Raspundeam…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca guvernul Statelor Unite nu a furnizat nicio dovada pentru a susține speculațiile oficialilor administrației Trump conform carora Covid-19 iși are originea intr-un laborator din Wuhan.

- Liderii chinezi ”au ascuns intentionat gravitatea pandemiei din lume la inceputul lunii ianuarie”, potrivit unui raport al serviciilor de informatii al Departamentului pentru Securitate Interna al Statelor Unite (DHS), datat de 1 mai si obtinut de The Associated Documentul DHS nu este clasificat, dar…

- Oficiali din Statele Unite ale Americii cred ca Administratia din China a ascuns amploarea epidemiei de coronavirus si gradul de contagiere, pentru a acumula stocurile medicale necesare pentru a reactiona la criza, arata documente ale serviciilor de informatii citate de agentia