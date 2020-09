Stiri pe aceeasi tema

- Scapata de retrogradare in culise, Politehnica Iasi a inceput gafaind noul sezon, cu o victorie chinuita in fata ultimei clasate din campionatul trecut, Chindia Targoviste, si un esec la scor suferit la Botosani. Rezultatele pot surprinde doar pe cei care nu au nicio idee despre ce se intampla la clubul…

- Dupa victoria obtinuta in runda inaugurala a Ligii I la fotbal, Politehnica Iasi pregateste partida din etapa a doua de la Botosani, care va avea loc duminica de la ora 15:30. Dupa meciul precedent, cu Chindia, antrenorul Daniel Pancu a avut o surpriza: a sosit in Copou, spasit ca de obicei, capriciosul…

- Politehnica Iasi a inceput cu dreptul sezonul 2020-2021 al Ligii I de fotbal. Duminica, Iasul a invins cu 1-0 pe Chindia Targoviste, in Copou, la debutul ca antrenor al lui Daniel Pancu. Dupa cum am precizat in cronica meciului, cheia succesului, aparut la capatul unui joc modest din punct de vedere…

- Dupa multi ani, Politehnica Iasi va fi condusa de ieseni get-beget, Ciprian Paraschiv si Daniel Pancu, ambii componenti ai echipei in memorabilul baraj de promovare derulat in 1995. Dupa ce in februarie Paraschiv a preluat functia de presedinte, ieri Pancu a fost prezentat oficial antrenor al echipei.…

- "Dupa foarte multi ani, clubul din Copou va avea in frunte doi dintre cei mai iubiti jucatori crescuti la Iasi: antrenorul Daniel Pancu si presedintele Ciprian Paraschiv", se arata pe pagina de Facebook a clubului. Vezi mai multe detalii in textul publicat azi de ZDI.

- Clubul de fotbal CSM Politehnica Iasi a anuntat miercuri numirea lui Daniel Pancu in postul de antrenor principal al echipei pregatite pana la finalul sezonului trecut de Mircea Rednic. "Cel mai renumit fotbalist iesean va conduce colectivul tehnic al CSM Politehnica Iasi. Dupa foarte multi ani, clubul…

- Daniel Pancu este noul antrenor al echipei Poli Iasi, el inlocuindu-l pe Mircea Rednic, a anuntat, miercuri, clubul iesean, potrivit news.ro."Cel mai renumit fotbalist iesean va conduce colectivul tehnic al CSM Politehnica Iasi. Dupa foarte multi ani, clubul din Copou va avea in frunte doi…

- Politehnica Iași nu va mai fi antrenata de Mircea Rednic. Contractul dintre parți, care a expirat la finalul sezonului, nu a mai fost prelungit. Mircea Rednic este dorit la Dinamo de fanii acționari de la PCH. Poli cauta un nou antrenor, moldovenii urmand a alege de pe o lista pe care au mai ramas acum…