Stiri pe aceeasi tema

- De vineri, 15 mai, oamenii vor putea din nou sa circule liberi, fara declaratia pe propria raspundere. Pentru a evita neplacerile, iesirea in libertate trebuie sa se faca cu raspundere, calculat si echilibrat, atrage atentia psihoterapeutul Catalin Ilie.

- Acțiune de amploare a poliției, la Timișoara și in localitațile limitrofe. Oamenii legii au controlat aproape 2500 persoane și peste 1500 de autovehicule. Valoarea totala a amenzilor depașește 130.000 lei.

- Vezi ce se intampla cu DECLARAȚIA pe PROPRIE RASPUNDERE dupa decizia CCR! Vestea care ii privește pe TOȚI romanii CCR le-a dat aripi acelor persoane care cred ca nu mai sunt nevoite sa respecte legea in timpul starii de urgența, insa lucrurile nu sunt in realitate atat de simple. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Ștefania și Speak nu au fost chiar singuri in Asia Express- Drumul Comorilor. Alexandra și Marius au fost in permanența langa simpaticii concurenți, la fiecare pas! Pregatiți-va pentru cele mai tari dezvaluiri, intr-un nou episod „De SPEAK firu-n patru” ce poate fi vazut online, pe AntenaPlay.

- In perioada asta din ce in ce mai multa lume incearca sa supraviețuiasca in condițiile impuse de autoritați, iar asistența sociala incearca sa adune de pe strazi persoanele fara locuința. Ce se intampla cu cerșetorii și oamenii strazii din acest oraș Asistența Sociala din Oradea incearca sa reduca riscul…

- Municipiul Suceava și opt comune limitrofe au intrat in carantina totala, masura luata prin Ordonanța Militara 6. In urma masurilor impuse de autoritați, Fabio Amanet, una dintre cele mai mari rețele de case de amanet din Suceava, și-a suspendat activitatea, iar administratorul societații i-a anunțat…

- Nimic nu se compara cu senzația de caldura și protecție pe care o simte un copil atunci cand este imbrațișat. O imbrațișare facuta din suflet poate schimba oricui starea de spirit. In cazul copiilor, o imbratisare ii poate face mai destepti. Bebelușul și dezvoltarea creierului lor prin mangaiere…

- Oamenii ajunși la virsta pensiei și in funcție de numarul de ani lucrați, beneficiaza de bine=meritata pensie data de stat, dar, de cele mai multe ori acei bani nu ajung, chiar și pentru cheltuielile de zi cu zi. Astfel ca exista și varianta creditelor pentru pensionari, dar aceste credite se pot lua…