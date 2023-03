Răzbunarea unui bărbat pe prietenul care-l întreba prea des de iubita lui: „I-am zis că am omorât-o” Un barbat din judetul Botosani i-a spus unui vecin ca si-a omorat iubita, dupa ce s-a saturat ca acesta sa tot intrebe de ea. Vecinul a sunat imediat la 112 si a alertat Politia. Un apel la 112 anunța in noaptea de 6 spre 7 martie o crima intr-un sat din Botoșani. Un barbat și-ar […] The post Razbunarea unui barbat pe prietenul care-l intreba prea des de iubita lui: „I-am zis ca am omorat-o” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

