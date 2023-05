Comitetul de Investigații al Rusiei va da in urmarire judecatorii de la Curtea Penala Internaționala (CPI) care au emis in luna martie un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin, a anunțat șeful principalei instituții de anchete penale a Rusiei, Aleksandr Bastrikin. „Comitetul de ancheta a deschis foarte repede un dosar penal impotriva presedintelui […] The post Razbunarea Rusiei pentru mandatul de arestare pe numele lui Putin: Da in urmarire judecatorii de la Haga appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .