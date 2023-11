Stiri pe aceeasi tema

- Tacticile de razboi hibrid ale Moscovei la granița ruso-finlandeza sunt probabil parte a unui obiectiv mai larg de a destabiliza țarile NATO din apropierea granițelor Rusiei, a declarat Institutul pentru Studierea Razboiului (ISW) in raportul sau din 20 noiembrie.Tensiunile actuale dintre Rusia și…

- Kremlinul a afirmat luni ca regreta profund decizia Finlandei de a inchide mai multe puncte de trecere a frontierei cu Rusia, gest care reflecta adoptarea de catre Helsinki a unei pozitii anti-ruse, a consemnat Reuters, preluata de Agerpres.

- Comisia Europeana s-a alaturat, vineri, protestelor Finlandei fața de ceea ce a numit „instrumentalizarea rușinoasa” a migranților de catre Rusia, pe care o acuza ca trimite solicitanți de azil la granița sa cu Finlanda, ca forma de represalii pentru aderarea acesteia la NATO și pentru decizia de a…

- Președintele Finlandei a acuzat Rusia de acțiuni de razboi hibrid prin trimiterea de „azilanți politic” la granița ruso-finlandeza și a promis ca va „lua masuri clare” impotriva regimului de la Kremlin, relateaza The Guardian.

- Kremlinul s-a declarat luni, 9 octombrie, extrem de ingrijorat de evenimentele recente din Israel si din teritoriile palestiniene, avertizand ca situatia ar putea escalada intr-un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, relateaza Reuters . ”Suntem extrem de ingrijorati”, a declarat reporterilor purtatorul…

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut joi, 28 septembrie, Turciei si Ungariei sa ratifice aderarea Suediei la NATO, transmite Agerpres . ”Ne-ar placea sa vedem Suedia in NATO si ne-ar placea sa vedem cum Turcia si Ungaria isi pun in practica angajamentul”, a declarat Colonna la Helsinki,…

- Kremlinul a declarat ca tancurile americane Abrams furnizate Ucrainei nu vor schimba rezultatul ofensivei sale și ca vor „arde”, dupa ce Kievul a primit livrarile de vehicule blindate, relateaza BBC . Kievul a anunțat saptamana aceasta ca a primit livrari de tancuri de lupta Abrams din SUA, consolidandu-și…

- Rusia a rezistat sancțiunilor occidentale datorita extinderii legaturilor comerciale cu sudul global și intensificarii investițiilor in producția interna. Intr-un interviu acordat Financial Times, oligarhul Oleg Deripaska s-a declarat „surprins de rezistența Rusiei” in fața sancțiunilor occidentale…