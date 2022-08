Un important om de stiinta rus, specializat in zborul hipersonic, a fost arestat vineri sub suspiciunea de tradare, transmite presa rusa, citata de CNN. Dr. Alexander Shiplyuk, director al Institutului de Mecanica Teoretica si Aplicata al Academiei Ruse de Stiinte, filiala din Siberia, este al treilea om de stiinta rus care este arestat in aceasta […] The post Razbunarea lui Putin. Important cercetator rus in domeniul rachetelor hipersonice, arestat pentru tradare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .