Răzbunarea lui Iohannis: mazilirea lui Orban Au ramas mai puțin de doua luni pana la Congresul PNL, cand liberalii iși vor alege liderul. Toate datele de pana acum il dau drept caștigator pe Florin Cițu și nu neaparat pentru ca ar fi cel mai bun. Este mai degraba rezultatul dresarii printr-o propaganda furibunda. Cei care pana mai ieri, alaltaieri ii erau […] The post Razbunarea lui Iohannis: mazilirea lui Orban first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD ii cere luni premierului Florin Cițu sa-și delege atribuțiile de șef al Guvernului pana trece Congresul PNL din 25 septembrie, iar atribuțiile de premier sa fie preluate interimar de unul din cei doi vicepremieri, Dan Barna (USR) sau Kelemen Hunor (PSD). „Delegarea atribuțiilor de premier…

- Partidul Social Democrat ii solicita premierului Florin Citu sa faca „un pas in spate” si sa-si delege atributiile, conform legislatiei in vigoare, in perioada campaniei electorale pentru sefia PNL, scrie Agerpres . „Delegarea atributiilor de premier catre un alt membru al Guvernului, de regula catre…

- Partidul Social Democrat ii solicita premierului Florin Citu sa faca "un pas in spate" si sa-si delege atributiile, conform legislatiei in vigoare, in perioada campaniei electorale pentru sefia PNL. "Delegarea atributiilor de premier catre un alt membru al Guvernului, de regula catre un…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca premierul Florin Citu foloseste banii ce urmeaza sa fie alocati la rectificarea bugetara pentru "a cumpara" voturile delegatilor la congresul PNL. "Ei confunda acesti bani cu banii pe care sa-i foloseasca intr-o lupta electorala din interiorul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti seara, ca premierul Florin Citu foloseste banii ce urmeaza sa fie alocati la rectificarea bugetara pentru „a cumpara” voturile delegatilor la congresul PNL. „Ei confunda acesti bani cu banii pe care sa-i foloseasca intr-o lupta electorala din interiorul…

- „A transat. Verbul 'a transa' inseamna 'a separa', 'a imparti' (n.r. - aluzie la termenul folosit de premierul Florin Citu). Mi se par total nepotrivite. Ca premier care este in fata unei motiuni de cenzura trebuia sa se concentreze pe prezentarea rezultatelor pozitive ale guvernarii, de asemenea, sa…

- Congresul PNL va fi organizat in aceasta toamna, cel mai probabil pe data de 15 septembrie. In interiorul partidului va fi o vara extrem de incinsa, asta pentru ca exista doua tabere cu forțe aproape egale. Surse din PNL ne-au explicat ca va exista un contracandidat impotriva lui Orban, iar…

- Congresul PNL va fi organizat in aceasta toamna, cel mai probabil pe data de 15 septembrie. In interiorul partidului va fi o vara extrem de incinsa, asta pentru ca exista doua tabere cu forțe aproape egale. Surse din PNL ne-au explicat ca va exista un contracandidat impotriva lui Orban, iar…