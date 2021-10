Stiri pe aceeasi tema

- Politic Carmen Dan, Cristiana Alcea și Gina Frumosu se ocupa de organizarea partidului susținut de Dragnea, in Teleorman septembrie 23, 2021 22:06 Alianța pentru Patrie, partidul a carui lansare a fost anunțata de Liviu Dragnea cu aproape o saptamana in urma, a inceput organizarea in teritoriu prin…

- Ion Minzina, președinte al PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș: ”Certificatul verde nu poate fi impus nici prin hotarare de Guvern, nici prin ordonanța de urgența! Doar prin lege adoptata in Parlament se poate impune accesul condiționat in restaurante sau la evenimente! PSD susține ferm ca țara…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis joi ca certificatul verde , prin care persoanele atesta ca au fost vaccinate impotriva COVID pentru a putea intra in mai multe locuri, precum restaurante, nunți, sa devina obligatoriu in toate zonele unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori.…

- Peste 8.500 de posturi s-ar putea ocupa in curand in Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern aflat miercuri pe agenda Executivului. Angajarile au fost solicitate inca din luna mai de ministrul de Interne Lucian Bode, pe motiv ca Inspectoratul General…

- O veste menita sa ajunga la urechile conducerilor primariilor vine, miercuri, 28 iulie, de la Guvern. Vizeaza o ordonanța de urgența care a primit unda verde de la Executivul Cițu. ”Este o ordonanta asteptata de multe din UAT-urile din Romania”, a susținut premierul. ”In sedinta de Guvern de astazi…

- Ordonanța de Urgența pentru intervenția imediata in cazul urșilor a fost aprobata miercuri, in ședința de Guvern. Premierul Cițu a spus ca soluția e pe termen scurt și așteapta o strategie. „Aceasta ordonanța este o masura care vine pe termen scurt, pentru a rezolva o problema pe termen scurt, dar este…

- Proiectul de Ordonanta de Urgenta care permite interventia imediata in localitatile unde se semnaleaza prezenta ursilor a fost finalizat si va fi adoptat in urmatoarea sedinta de Guvern, a anuntat, miercuri, pe Facebook, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. „Proiectul de Ordonanta…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Cluj, ca Ordonanța de Urgența privind intervenția in cazul urșilor agresivi nu este suficienta pentru ca aceștia sa nu mai puna in pericol viața oamenilor. Barna a explicat ca se pregatesc și sancțiuni pentru cei care…