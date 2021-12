Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala de handbal feminin a Norvegiei a devenit pentru a patra oara campioana mondiala. In finala disputata in orașul Granollers, Spania, jucatoarele scandinave au invins reprezentativa similara a Franței cu 29-22.

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins selectionata Puerto Rico cu scorul de 43-20 (20-9), sambata, la Castello, intr-un meci din Grupa principala II a Campionatului Mondial din Spania.

- ​Patru jucatoare din nationala Camerunului, aflata în cantonament în regiunea Valencia, cu ocazia Campionatului Mondial de handbal feminin din Spania, au disparut joi, relateaza AFP.Politia spaniola, care a facut anuntul, a precizat însa ca disparitia sportivelor nu este îngrijoratoare,…

- Romania o infrunta astazi pe Olanda, de la ora 16:30, in primul meci din grupa II principala de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport și Telekom Sport. Meciurile Romaniei de la Campionatul Mondial de…

- Naționala feminina a Romaniei incepe pe 9 decembrie meciurile grupa II principala de la Campionatul Mondial de handbal feminin. In grupa II, elevele lui Adi Vasile incep cu doua puncte, urmand a se duela cu Olanda, Suedia și Puerto Rico. Primul meci va fi contra Olandei și este programat miercuri, 9…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei va zbura, miercuri, spre Castello, unde va debuta, la finalul saptamanii, impotriva Iranului, la Campionatul Mondial din Spania. Echipa Romaniei bifeaza a 25-a participare la Mondiale, fiind in continuare singura reprezentativa care a participat la toate editiile.…

- Naționala feminina de handbal este pe ultima suta de metri cu pregatirea inainte de turneul final. Buna dispoziție este cuvantul de baza la prima reprezentativa, spre satisfacția selecționerului Adi Vasile și a staff-ului sau. „Atmosfera este buna și vreau sa demonstram ca suntem o echipa in adevaratul…

Trei jucatoare de la CS Liviu Rebreanu/AHC Potaissa Turda au fost convocate la echipa naționala de junioare. Este vorba despre Orsolya Mozes, Sarah Kibedi și Karina Scutaru. Cantonamentul va avea loc...