- Romanca, stabilita in Redbridge de cațiva ani, a fost condamnata la 10 luni de inchisoare, pentru acuzația de administrare a unei substanțe nocive. Cele doua femei implicate in aceasta poveste, angajate la o firma de curațenie, au fost audiate in instanța, ocazie cu care s-a stabilit ca aveau…

- O femeie din Romania a fost condamnata la inchisoare in Marea Britanie pentru ca a pus detergent in cafeaua șefei sale, din „razbunare”relateaza BBC citat de Digi24.ro.Aurora Iacomi, 32 de ani, a susținut in timpul procesului ca a turnat lichidul in cafeaua Angelinei Raychinova pentru a-i…

- O femeie din Marea Britanie, mama a doi copii, s-a casatorit cu un copac și a aniversat un an de la eveniment. Kate Cunningham și-a schimbat numele de familie in „Elder”, dupa ce s-a casatorit cu un copac The post Povestea incredibila a unei femei care s-a casatorit cu un copac: „Suntem mai fericiți…

- Femeile insarcinate ar trebui sa renunțe la cafea complet pentru a evita avortului, sau greutatea scazuta a copilului la naștere, arata un studiu internațional despre cofeina și sarcina. Bautura care afecteaza gravidele In contradicție cu indrumarile oficiale din Marea Britanie, SUA și Europa, nu exista…

- O femeie de naționalitate romana, V.T., in varsta de 51 de ani, a fost condamnata, joi, la trei de inchisoare, in Italia, dupa ce a fost filmata, in ianuarie, in timp ce batea o batrana de 91 de ani, pe care o asista, scrie publicația Brindisi Report.Potrivit sursei citate, femeia risca o condamnare…

- O banda formata din patru spargatori de locuințe romani a fost anihilata in Marea Britanie. Cei patru hoți au fost trimiși in inchisoare cu pedepse cumulate de 28 de ani.Conform Poliției din Cambridgeshire, cei patru au comis nu mai puțin de 41 de infracțiuni, valoarea prejudiciului fiind de peste 250.000…

- Alina Mereuța este o romanca din Iași care a fost depistata cu coronavirus și a relatat toata experiența traita.”De 11 zile sunt intr-o relatie. Cu coronavirusul.La cateva zile dupa ce am aflat ca am virusul m-am gandit daca ar fi o idee buna sa scriu despre asta, in mod normal nu as fi facut-o, nu…

- El le-a spus anchetatoril ca a gasit-o intinsa, la baza scarilor din casa. Criminaliștii insa au examinat cadavrul si au concluzionat ca femeia a fost ucisa. Acum soțul avocatei este reținut. Medicii legisti au stabilit ca ranile prezente pe trupul romancei nu puteau fi obtinute in urma unei…