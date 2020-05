Stiri pe aceeasi tema

- Un motociclist și o tanara au ajuns la spital cu diverse rani, dupa ce motocicleta pe care se aflau s-a lovit violent cu o mașina. Accidentul s-a produse, aseara, in satul Grigorauca, raionul Singerei.

- Un accident cumplit a avut loc in noaptea de duminica spre luni, pe DN13, la ieșire din Sighișoara, zona localitații Hetiur, in județul Mureș. In urma impactului, o persoana a murit, iar o alta se lupta pentru a supraviețui.

- Barbatul despre care autoritatile buzoiene afirma ca s-a aflat la originea focarului din cartierul Posta, cartier care a fost carantinat, a fost externat din spital, el ajungand acasa, unde va avea obligatia sa ramana in izolare la domiciliu 14 zile. Barbatul are doua dosare penale, unul pentru zadarnicirea…

- In fiecare zi incepand din luna februarie, Khitam Hussein se trezește la ora 5.30 pentru a-și risca viața salvand viața altora: acest medic arab conduce departamentul responsabil pentru pacienții cu noul coronavirus in cel mai mare spital din nordul Israelului. Israelul a raportat oficial peste 15400…

- Sase barbati din localitatea Melinesti judetul Dolj, care consumau bauturi in fata unui bar din localitate, au fost amendati impreuna cu proprietarul localului cu 170.000 de lei pentru nerespectarea masurilor dispuse prin ordonantele militare.Politistii din localitatea Melinesti au surprins 6 barbati,…

- Judecatorii au dat o prima soluție in cazul unei grave agresiuni petrecute in vara anului 2017 in fața Casei de Cultura Suceava, unde, in urma unei incaierari, un tanara incasat o lovitura si s-a lovit puternic cu capul de o suprafata dura de beton, fiind la un pas de moarte. Alexandru Iulian ...

- Trei morti si cinci raniti, dintre doi in stare critica. Acesta este bilantul unui accident cumplit produs aseara de o soferita romanca in Valdichiana... The post Carnagiu in Italia, provocat de o romanca. A omorat trei pacienti cu dizabilitati si a bagat alti cinci in spital appeared first on Renasterea…