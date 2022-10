Răzbunarea fotografului: Ce a făcut cu toate pozele de la o nuntă In ziua unei nunți , un fotograf a pozat mireasa la intalnirea de dinaintea ceremoniei, apoi a prins in imagini ceremonia și recepția. Programul a inceput la ora 11.00 și s-a incheiat la 19.30, iar fotograful aștepta cu nerabdare o pauza. Dar nu s-a intamplat și razbunarea fotografului nu a intarziat! Mancarea a fost servita in jurul orei 17.00. Nunta a avut loc in Statele Unite. Cand invitații mancau, fotograful l-a intrebat pe mire daca se poate opri 20 de minute. Mirele i-a raspuns ca trebuia sa continue sa faca poze sau sa plece fara plata. „Cu caldura, cu foamea, l-am intrebat daca este sigur… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

