- INCREDIBIL!…Protest disperat la Barlad, acolo unde fiica unui barbat in varsta de 53 ani, Dorel Petru Andrei, salariat la SC Unistil Barlad, decedat in noaptea de 27/28 noiembrie la CPU din cadrul Spitalului Barlad, se confrunta cu o situatie aproape imposibila! Dupa ce autoritatile au anuntat-o ca…

- BILANT… In judetul Vaslui au fost raportate 633 de cazuri de infectie Covid -19 in evolutie, conform datelor comunicate de Prefectura, joi, 29 octombrie. Incidența cazurilor cumulate la nivel de judet este de 1,5 la mia de locuitori. 90 de cazuri s-au inregistrat in ultimele 24 de ore. La Spitalul Municipal…

- RESTRICTII…Vasluienii care in aceasta iarna aveau planificate vacante, vizite la rude, plimbari in statiunile montane, vor trebui sa-si modifice planurile. Asta dupa ce seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a sustinut ca perioada Sarbatorilor de iarna va fi una cu restrictii…

- ȘASE, POLIȚIA!… Peste 580 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat in ultimele 72 de ore, la nivel județean, pentru verificarea respectarii masurilor de protecție sanitara in contextul pandemiei Covid-19. In cadrul acțiunilor de control, au fost verificate peste 160 de societați comerciale/persoane…

- Husana Husi – Stiinta Miroslava 0-2 (0-1) PROBLEME… Husana Husi a suferit a doua infrangere din acest sezon al Ligii 3, scor 0-2 (0-1), in fata celor de la Stiinta Miroslava. Decimati de Covid-19, husenii nu au putut alinia cea mai buna formula de start. Printre cele mai importante absente numarandu-se…

- A fost declansata o ancheta interna la Spitalul Municipal de Urgenta „Elena Beldiman” Barlad, dupa ce un tanar in varsta de 34 de ani a murit in conditii suspecte. Depistat pozitiv la testul pentru COVID-19, Andrei Bogdan a fost intubat de medici pentru a i se putea administrat tratamentul. Dupa doua…

- SOCANT… Acuzatii grave la adresa cadrelor medicale din Barlad. Rudele lui Andrei Bogdan, tanarului de 33 de ani, rapus de coronavirus, rup tacerea si spun ca acesta a murit cu zile. Sora si fratii decedatului arata cu degetul spre medicii din sectia Anestezie Terapie Intensiva, care ar fi bagat pacientul…