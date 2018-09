Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ucise si 43 ranite dupa ce o masina a intrat intr-o piata aglomerata din orasul Mishui, parte a metropolei Hengyang din provincia Hunan, miercuri seara.Informatia a fost transmisa de autoritatile din Hengyang, precizand ca au retinut soferul care avea cazier. Incidentul…

- Trei persoane au fost ucise si alte 43 au fost ranite in China, miercuri seara, dupa ce o masina a intrat intr-o piata aglomerata din orasul Mishui, parte a metropolei Hengyang din provincia Hunan.

- Un atac sinucigas cu bomba a avut loc miercuri intr-o sala de sport din capitala afgana Kabul, in urma caruia cel putin patru persoane au fost ucise, au anuntat autoritatile din Afganistan, relateaza Reuters.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise marti in orasul Jalalabad din estul Afganistanului, unde indivizi inarmati au atacat o cladire guvernamentala, dupa ce un kamikaze si-a detonat o incarcatura exploziva la intrarea in aceasta cladire, relateaza agentiile Reuters si dpa. Atacul ilustreaza situatia precara…

- ULTIMA ORA. Atentat intr-o zona aglomerata. Cel putin 20 de morti si zeci de raniti. „Ne temem ca acest bilant va creste” Cel putin 20 de persoane au fost ucise si mai mult de 40 ranite vineri in explozia unei bombe in timpul unui miting electoral in orasul Mastung din sud-vestul Pakistanului, a declarat…

- Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas comis marti in orasul afgan Jalalabad, in estul tarii, transmite Reuters, citand oficiali guvernamentali, informeaza Agerpres.Un purtator de cuvant al departamentului de sanatate din Jalalabad a confirmat decesul a zece persoane.…

- Cel putin zece persoane au murit, iar alte 73 au fost ranite dupa ce un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, din cauza unei alunecari de teren provocate de ploile torentiale, relateaza presa turca, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 10 persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite intr-o explozie produsa duminica in fata biroului guvernatorului provinciei Nangarhar, estul Afganistanului, a informat o sursa din cadrul fortelor de securitate afgane, relateaza Reuters. Pentru moment, atacul nu a fost revendicat. Sambata,…