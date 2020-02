Stiri pe aceeasi tema

- ISU Vaslui a intervenit, duminica, la un accident rutier grav care s-a produs in Barlad, in fata unei unitati militare. "In accident au fost implicate doua persoane si un autoturism. Au rezultat doua victime incarcerate. Ambele persoane incarcerate sunt decedate", a transmis ISU Vaslui. Din primele…

- In cadrul Parteneriatului dintre Școala și Biserica, 80 de tineri au mers in vizita la Memorialul din Gherla. In cadrul unui parteneriat intre Parohia Ortodoxa Dej Valea Codorului și Liceul Tehnologic „Constantin Brancuși” din Dej, aproximativ 80 de elevi și profesori au vizitat joi, 13 februarie, Memorialul…

- Primul loc și medalia da aur aur la cel mai mare si mai important eveniment stiintific si tehnic din Federatia Rusa – FIRST Russia Robotics Championship revine unei echipe de romani, elevi de liceu din Capitala, care au muncit din greu sa fie campioni!

- "Politistii au fost sesizati de catre directorul unei unitati de invatamant din localitatea Sinca, judetul Brasov, cu privire la faptul ca, in sediul scolii pe care o administreaza, au patruns doua persoane care au sustras mai multe bunuri. In temeiul sesizarii, s-a constituit echipa operativa care…

- Jurnaliștii ruși de investigație susțin ca explozia de anul trecut din orașul Magnitogorsk din Munții Ural, care a ucis 39 de persoane, ar fi fost un atac terorist. Autoritațile ruse nu au dat niciodata un motiv definitiv pentru explozia care a izbucnit intr-o cladire de apartamente de pe strada…

- Kievul a deschis miercuri o ancheta penala, dupa ce un tren de pasageri a intrat din Rusia in Crimeea pe un pod recent construit, acuzand faptul ca trenul a introdus in mod ilegal persoane in Ucraina, relateaza The Associated Press.

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca este dispus sa aiba o intrevedere cu președintele rus Vladimir Putin in "contextul potrivit", argumentand ca dialogul este important, relateaza Dpa, conform Mediafax.Relațiile intre NATO și Moscova au devenit…

- Apple a acceptat sa arate Crimeea ca parte a teritoriului rusesc pe harta sa din aplicatiile Maps si Weather, la solicitarea Moscovei, scrie romania-actualitati.ro.Conform BBC, modificarea nu este vizibila decat pentru utilizatorii Apple aflati in Rusia. Citește și: Un antreprenor din…