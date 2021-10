Stiri pe aceeasi tema

- Leonard Orban, fratele mai mic al lui Ludovic Orban și consilier prezidențial in echipa lui Iohannis, a fost eliberat, marți, din funcție. Plecarea lui s-a produs chiar in ziua in care fosul lider PNL și-a anunțat demisia din grupul parlamentar liberal. Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea…

- Fratele lui Ludovic Orban, Leonard Orban, consilier al președintelui Klaus Iohannis inca din primul mandat, a cerut pensionarea. El a fost decorat de Iohannis pentru intreaga activitate. Anunțul a fost facut, marți, de Administrația Prezidențiala. “Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat…

- Klaus Iohannis l-a eliberat, la cerere, din funcția de consilier prezidențial - Departamentul Afaceri Europene, pe Leonard Orban, fratele lui Ludovic Orban, incepand cu 1 noiembrie, pentru a se pensiona. Totodata, șeful statului l-a decorat cu Ordinul Național „Steaua Romaniei” in grad de Cavaler.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marți, 26 octombrie, decretul privind eliberarea „la cerere” din funcția de consilier prezidențial a lui Leonard Orban, fratele fostului lider PNL Ludovic Orban, a transmis Administrația Prezidențiala.Leonard Orban, 60 de ani, care a ocupat funcția de…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 26 octombrie 2021, decretul privind eliberarea la cerere din funcția de consilier prezidențial a domnului Leonard Orban, la data de 1 noiembrie 2021, in vederea pensionarii. De asemenea, in semn de inalta apreciere pentru excepționala…

- Klaus Iohannis convoaca, joi, partidele la consultari Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, consultari cu partidele si formatiunile parlamentare în vederea desemnarii unui candidat pentru functia de premier. Consultarile vor începe la ora 11,00, potrivit…

- Președintele Iohannis a ajuns sa fie criticat și certat de aproape toata lumea mai puțin de Florin Cițu și membrii #echipeicaștigatoare care se pregatește sa sarbatoreasca deja victoria de la Congresul de pe 25 septembrie. Aceasta turnura majora a forțelor politice plus reacția vehementa a tot mai multor…

- Jurnalistul Ion Cristoiu afirma ca scandalul creat in jurul premierului Florin Citu, in urma dezvaluirilor ca a facut inchisoare in America acum 20 de ani, ar putea fi consecinta unei incercari de retragere a acestuia din cursa pentru sefia PNL. Cristoiu a spus, in emisiunea „Gandurile lui Cristoiu”,…