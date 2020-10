Dupa ce a debutat victorioasa la Roland Garros in ziua cand a implinit 29 de ani, Simona Halep, favorita numarul 1 a turneului, n-a uitat nici de ziua antrenorului ei drag, Darren Cahill, care a facut ieri 55 de ani si i-a oferit drept cadou o victorie fulminanta: 6-0, 6-1 in 54 de minute cu americanca Amanda Anisimova (29 WTA), exact aceeasi jucatoare care a scos-o anul trecut din open-ul franceza. Setul 1 a fost castigat de sportiva din Constanta in 25 de mi (...)