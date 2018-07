Stiri pe aceeasi tema

- 'V-am spus-o ! Uniunea Europeana tocmai a impus o amenda de cinci miliarde de dolari unuia dintre grupurile noastre formidabile, Google. Chiar au profitat de Statele Unite, dar acest lucru nu va mai continua', a scris liderul de la Casa Alba intr-o postare pe Twitter. Reactia sa survine dupa ce autoritatile…

- „Nu vom renunța doar pentru ca o alta țara ne ordona sa facem asta” Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavosoglu, a declarat vineri ca Turcia nu va opri relațiile comerciale cu Iranul, dupa ce Statele Unite au sugerat ca mai multe țari ar trebui sa renunțe la importurile de petrol din Iran, relateaza…

- Harley-Davidson va transfera o parte din productia de motociclete din Statele Unite la facilitatile sale internationale, pentru a evita plata tarifelor punitive in Uniunea Europeana, care ar costa compania 90-100 de milioane de dolari pe an, transmite Reuters. Transferarea productiei este o consecinta…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Ellaal Goldberg Corporation, companie americana cu sediul in Washington, DC, acționar majoritar al companiei Ellaal Goldberg, SA, a anunțat ca va investi mai mult ca 50 de milioane de dolari pe piața comunicațiilor și mass-media din Romania, dintre care 20 de milioane de dolari in primul an

- Profitul Facebook a crescut la 5 miliarde de dolari in primul trimestru, in urcare cu 63%, in pofida scandalului Cambridge Analytica, cand firma de marketing politic a accesat datele personale ale unui numar de 87 de milioane de oameni și a declanșat o adevarata furtuna mediatica, scrie Reuters . Facebook…

- Actiunile Facebook au crescut cu 7% miercuri, dupa inchiderea bursei din New York, in urma raportarii unei cresteri surprinzatoare de 63% a profitului, si a unui numar mai mare de utilizatori, fara sa existe vreun semn ca afacerile companiei ar fi fost afectate de scandalul legat de gestionarea nepotrivita…