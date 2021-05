Stiri pe aceeasi tema

- La vederea lor, sotul infidel a fugit pe usa din spate, in timp ce amanta a cazut in capcana. Dupa ce a fost bruscata si lovita, femeia de 43 de ani a fost bagata cu forta in masina. Rudele nervoase au dus-o intr-o alta localitate unde au batut-o si au abandonat-o. Amanta a reclamat totul la politie,…

- Soția înșelata i-a rapit amanta soțului din fața unui hotel, a dus-o în alt oraș, ca mai apoi sa o bata. La „operațiune” au luat parte și fratele soțului și soția acestuia, dar planul a fost realizat și de catre sora barbatului infidel, relateaza dejeanul.ro.…

- Soția inșelata i-a rapit soțului amanta din fața unui hotel din Dej, ajutata chiar de fratele barbatului și nevasta acestuia. Mai apoi, au dus-o cu mașina intr-un alt oraș, pentru a-i da o lecție. Sora barbatului infidel s-a alaturat mai apoi celorlalți, pentru ca era la munca și nu a putut participa…

- O poveste reala, ce pare a fi desprinsa din filme, s-a intamplat la sfarșitul lunii aprilie la Dej. Soția inșelata i-a rapit soțului amanta din fața unui hotel din oraș, ajutata chiar de fratele barbatului și nevasta acestuia. Soția a luat-o pe amanta la pumniMai apoi, au dus-o cu mașina intr-un…

- Un barbat din județul Sibiu și-a șantajat amanta pentru a recupera o suma de bani. El a amenințat-o ca ii spune soțului despre relația lor daca nu i se inapoiaza o suma de bani imprumutata chiar de la cei doi soți. Incidentul s-a produs in orașul Agnita. Polițiștii au aflat ca barbatul o șantajeaza…

- Soția lui Alexei Navalnii, Iulia Navalnaia, spune ca este tot mai ingrijorata pentru sanatatea soțului ei, care se afla in continuare in greva foamei, dupa ce l-a vizitat la inchisoare, transmite digi24.ro.

- Bernard Tapie (78 de ani), fostul președinte al lui Olympique Marseille, bolnav de cancer esofagian, a fost atacat azi-noapte de bandiți. Soția sa a ajuns la spital. Hoții i-au batut, i-au legat și au reușit sa fure bani și bijuterii inainte sa dispara in noapte. Potrivit AFP, fostul președinte al lui…

- In 2015 presa romaneasca avea sa relateze despre un scandal din lumea muzicii. Personajele pricipale, regretatul Nelu Ploieșteanu, soția sa Elena și amanta artistului. Dupa o casnicie de 14 ani, totul avea sa se termine cu un scandal. Ba mai mult de-atat avea sa aiba loc și o confruntare dura intre…