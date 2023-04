Războiului hibrid al Rusiei împotriva Moldovei a are un singur scop – cultivarea unei identități moldovenești separate de cea românească Spațiul mediatic e inundat de analize in care ni se explica cum Rusia ar duce un razboi hibrid impotriva Moldova. Majoritatea „experților” rateaza esențialul – razboiului hibrid al Rusiei impotriva Moldovei a inceput cu mai bine de doua secole in urma, in 1812, iar unicul obiectiv a fost și ramane in convingerea moldovenilor ca nu sunt romani, iar intr-o oarecare masura, destul de mica din fericire, s-a reușit. Razboiul hibrid este o strategie de lupta care combina metode tradiționale cu metode neconvenționale, precum propaganda, dezinformarea și manipularea opiniei publice. Aceasta tactica a… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

