Războiul vorbelor, hrana norodului flămând Omenirea se pregatește pentru o perioada de foamete. Cel puțin asta ne comunica experții in statistici și prognoze. Fața de 1950 populația globului a crescut de 3 ori. Simultan cu aceasta creștere exponențiala, in democrațiile occidentale a crescut ponderea drepturilor omului și responsabilitatea statelor in asigurarea lor. In aceste zone ale globului a crescut calitatea […] The post Razboiul vorbelor, hrana norodului flamand first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Șeful Bancii Mondiale a anunțat ca urmeaza o hiper-inflație la nivel planetar, iar prețurile vor crește, in medie, cu cel puțin 37%. Razboiul din Ucraina duce nu doar la o criza sociala, din cauza milioanelor de refugiați, ci și la una economica, atat in domeniul carburanților, cat și in cel al cerealelor.…

- Fotografiile au rolul de a le arata oamenilor inimaginabilul. Insa care este linia impactului emotional peste care nu se poate trece? Cand si pentru cine este prea mult? Era internetului a oferit multora o cale facila catre manipulare, asadar, problema imaginilor se dubleaza. Cum putem distinge adevarul…

- Papa Francisc a declarat ca amenințarea unui conflict global generat de invazia Rusiei in Ucraina ar trebui sa ii convinga pe toți ca a venit timpul ca omenirea sa aboleasca razboiul inainte ca acesta sa nimiceasca omenirea.Papa Francisc s-a adresat duminica, 27 martie, miilor de oameni aflați in Piața…

- Hrana este din ce in ce mai scumpa, iar diferența de preț nu mai e de ceva timp insesizabila in buzunarele romanilor. Produsele de baza costa cu 25-35% mai mult fața de acum jumatate de an. Faina și uleiul sunt in topul scumpirilor.

- Omenirea se indreapta „cu ochii inchisi spre o catastrofa climatica”, a declarat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a deplans ca, in pofida unei agravari a situatiei climatologice de pe Terra, marile economii ale lumii continua sa permita o crestere a emisiilor lor de gaze cu efect…

- LIVE TEXT Razboiul in Ucraina, ziua 16: Trupele rusești se regrupeaza. Oamenii din Mariupol nu au hrana, apa, caldura In cea de-a 16-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, trupele rusești par sa fi inaintat 5 km spre Kiev, iar in Mariupol s-au inregistrat bombardamente la fiecare 30 de minute.…

- Peste 20 de mașini de mare tonaj au pornit astazi din Bistrița, intr-un convoi umanitar care transporta peste 150 de tone de alimente și medicamente oamenilor din Ucraina. Preoți din toate cele 9 protopopiate ale Arhiepiscopiei Clujului – inclusiv Bistrița și Nasaud – au fost prezenți azi la Bistrița.…

- Razboiul armelor si razboiul vorbelor De ieri țarile Uniunii Europene sunt în afara sferei de influența a propagandei rusești prin interzicerea Russia Today și Sputnik în spațiul comunitar. Pentru ca dincolo de bataliile duse cu arme cât se poate de reale sau cu arme…