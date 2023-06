Războiul Ucrainei cu Rusia ajunge în faţa instanţei supreme a ONU Ucraina se va confrunta marti cu Rusia la instanta suprema a ONU pentru a-si acuza dusmanul inversunat ca i-a sustinut pe rebelii pro-Moscova ani de zile inainte de invazia la scara larga de anul trecut. Kievul si Moscova isi vor prezenta argumentele in fata judecatorilor de la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) de la Haga, intr-un caz care a fost initiat initial de Ucraina in 2017, transmite AFP. De atunci, Ucraina a intentat un caz separat legat de invazia Rusiei din februarie 2022, acuzand Moscova de planificarea unui genocid. In acel caz, CIJ a ordonat Rusiei sa suspende invazia. Avocatii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

