Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pune avariile retelei de termoficare din Bucuresti in responsabilitatea fostului primar, Gabriela Firea, care in 4 ani „nu a facut nimic” pentru a moderniza reteaua. In replica, gabriela Firea il acuza ca face campanie electorala pentru Ludovid orban, in loc…

- Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei si actual candidat PSD pentru Senat, reactioneaza la anuntul lui Nicusor Dan cu privire la sustinerea PNL la alegerile parlamentare. Firea afirma ca optiunile politice ale lui Nicusor Dan nu ii intereseaza pe bucuresteni, in conditiile in care transformarea…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca echipa care i-a facut campania electorala lui Nicușor Dan ar fi putut sa fie echipa ei de campanie, dar cum ea era ocupata cu atribuțiile de primar, Nicușor Dan a semnat mai repede.Citește și: Andi Moisescu are Covid-19. Acum cateva zile…

- Razboiul dintre Gabriela Firea și Nicușor Dan pare sa fie fara de sfarșit. In urma cu puțin timp, actualul primar al Capitalei a postat o poza din biroul de la primarie, aceasta fiind insoțita de un mesaj scurt, dar sfidator pentru Nicușor Dan, care așteapta cu nerabdare preluarea mandatului de primar…

- „Dupa ce a aratat ca nu știe sa piarda, Gabriela Firea nu reușește nici sa paraseasca cu demnitate funcția” scrie Nicușor Dan care a anunțat ca nu va putea prelua inca mandatul de primar general al Bucureștiului și nu va putea, astfel, depune juramantul in noua funcție deoarece mandatul i-a fost contestat…

- Gabriela Firea s-a recunoscut infranta, spune ca nu mai are ce face, dar tot susține ca a fost furata in lupta cu Nicușor Dan. Gabriela Firea spune ca au desparțit-o doar 30000 de voturi pentru a-și putea continua proiectele de la primaria Capitalei. Gabriela Firea susține in continuare ca a fost furata.…

- Razboiul dintre Nicușor Dan și Gabriela Firea, cel inceput acum patru ani, de-abi de-acum in colo incepe sa se incinga. Nicușor Dan, primarul ales, al Capitalei, dar nu inca in funcție, promite revoluție in primaria generala. Ce se va intampla cu Companiile Municipale ale Gabrielei Firea Oda ta instalat,…

- Nicusor Dan a obtinut 42,78% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, in vreme ce actualul primar Gabriela Firea a obținut 37,99%, conform datelor partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana marti la ora 9,00, dupa numararea a 97,46% dintre voturi, informeaza…