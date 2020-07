Stiri pe aceeasi tema

- China are ''preferinte'' pentru viitoarele alegeri din SUA, a apreciat marti Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, mentionand ca este deschisa o noua ancheta de contraspionaj care implica Beijingul ''la fiecare zece ore'', relateaza AFP, potrivit…

- Liderii de la Beijing au obiectivul transformarii Chinei în "singura superputere a lumii", afirma Christopher Wray, directorul Biroului Federal pentru Investigatii (FBI) din Statele Unite, conform site-ului Axios.com."Ofer mai multe detalii despre amenintarea chineza decât…

- Statele Unite și China sunt in relații mai proaste ca niciodata in ultimii ani. Peste tensiunile comerciale de la inceputul anului, plus marele scandal Huawei, a venit pandemia COVID-19, care a inflamat complet dialogul dintre Washington și Beijing.

- Prima țara afectata de Covid -19, dar și prima care a ieșit din aceasta criza, China a laudat, vineri, un „succes major” in lupta impotriva epidemiei. Gigantul asiatic se confrunta acum cu „imensa sarcina” de a-și relansa economia, in mijlocul unei depresiuni globale, a recunoscut premierul Li Keqiang…

- Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigatii din SUA, este supus unor presiuni politice enorme din cauza modului in care s-a derulat ancheta FBI care l-a vizat pe fostul consilier prezidential pentru Siguranta Nationala Michael Flynn, anunța MEDIAFAX.Michael Flynn a pledat…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…