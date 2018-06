Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Cioloș indeamna, duminica, oamenii sa participe la proteste, anunțand ca „riscam sa devenim țara lui Dragnea”. Cioloș mai susține ca „Guvernul Dancila trebuie sa plece” și „alegerile anticipate sunt singura modalitate de a relegitima clasa politica”. „Veniți cu noi”, este mesajul…

- Vicepresedintele PNL Gigel Stirbu a declarat vineri ca liderii social-democrati, convocati in sedinta vineri, vor face un ”zid de protectie in jurul condamnatului Dragnea pentru ca multi sunt certati cu legea”, afirmand ca sedinta Comitetului Executiv al PSD este doar ”praf in ochi”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, critica dur organizarea de catre PSD a mitingului programat azi in Piața Victoriei din București. Acesta susține ca mitingul este organizat pentru alte motive și nu pentru ”abuzuri” din moment ce PSD deține oricum autoritar puterea in Romania.

- Organizația PSD Vrancea, condusa de Marian Oprișan, reacționeaza dupa plecarile din PSD in partidul lui Victor Ponta - ProRomania, subliniind ca „tradarea rataciților nu are efecte”. Vicepreședintele PSD mai spune ca coaliția PSD-ALDE este stabila, astfel incat moțiunea de cenzura „trambițata” de Opoziție…

- Departe de statuarea unui armistitiu, fie si doar conjunctural, razboiul la baioneta dintre Palatul Victoria si Palatul Cotroceni – starnit de controversatul memorandum privind mutarea Ambasadei din Israel – se intensifica de la o zi la alta.

- Razboiul politic pe deșeuri continua. Primarul Nicolae Robu spune ca fostului premier Sorin Grindeanu ar trebui sa-i fie rușine și ar trebui sa-și vada de ale lui, pentru ca a semnat prelungirea contractului cu Retim. Ce uita actualul edil este ca hotararea respectiva a fost abrogata, iar prelungirea…

- Ucraina va impune sanctiuni oligarhilor rusi, inclusiv lui Oleg Deripaska, fondatorul unuia dintre cele mai importante grupuri industriale din Rusia, Basic Element, conform informatiilor provenite de la presedintele Petro Poroshenko, scrie Reuters, citat de news.ro.Tariceanu ii da peste nas…

- Rusia a afirmat duminica ca regimul sirian nu a folosit arme chimice in timpul raidurilor sale impotriva rebelilor din orasul Duma, in estul provinciei Ghouta, contrar suspiciunilor Statelor Unite.