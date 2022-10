Războiul, singura cale de scăpare a democraților din America In perspectiva unor alegeri pentru Congres care deja se anunța dificile, democrații vad in escaladarea conflictului ruso-ucrainean singura cale de scapare pe care o au din testul votului. Fara alimentarea permanenta a terorii ca Rusia este dușmanul care amenința și poate ataca SUA, papușarii din spatele lui Biden știu ca risca sa ia calea uitarii […] The post Razboiul, singura cale de scapare a democraților din America first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul spune ca atunci s-a hotarat ca Ucraina și Georgia sa devina membre ale alianței militare. "Cand NATO a decis la București ca Georgia și Ucraina vor deveni membre ale Alianței, am spus ca aceasta decizie a pus o bomba cu ceas la baza securitații europene și daca aceasta decizie nu va fi revizuita,…

- Placuta suedeza si UE Europa nu are voie sa scape. S-au depus atatea eforturi ca America sa se puna de acord cu Rusia si China pentru resetarea lumii, incat este si pacat sa trezeasca vreun birocrat cretin de la Bruxelles. Marea Europa trebuie sa dispara in numele Ucrainei. Faptul ca aceasta t ...

- Statele Unite pregatesc un nou pachet de asistența militara pentru Ucraina in valoare de 1,1 miliarde de dolari. Acesta este in prezent in curs de examinare și se așteapta sa fie anunțat in zilele urmatoare. Acest lucru este raportat de Reuters, citand oficiali americani informați. Se știe ca Ucraina…

- Meta, compania-mama a Facebook si Instagram, a anuntat marti ca a destructurat o importanta retea de dezinformare despre razboiul dus de Rusia in Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, fost președinte al țarii, susține ca Kremlinul va folosi arma nucleara in cazul in care statul va fi atacat cu același tip de arma. „Rusia are dreptul sa foloseasca arme nucleare daca va fi necesar. In cazurile prestabilite. In stricta…

- Razboiul din Ucraina s-ar putea incheia pana la finalul anului, daca ajutorul promis de alianta de 50 de state coordonate de SUA va ajunge in cel mai scurt timp in tara invadata de Rusia, sustine romanca Iulia Joja, expert in securitate de la Washington. S-a creat astfel un scut in spatele caruia se…

- Autoritatile ruse au deschis vineri o ancheta impotriva unei reprezentante insarcinate a opozitiei, Helga Pirogova, acuzata ca a “difuzat informatii false”, dupa ce a criticat organizarea de funeralii fastuoase pentru soldatii ucisi in Ucraina, noteaza Agerpres. The post Politiciana de opoziție din…

- Ministerul rus al Justitiei a cerut dizolvarea in Rusia a Agentei Evreiesti Sokhnout, care se ocupa cu imigratia in Israel, anunta joi un tribunal din Moscova, in toiul unor tensiuni legate de Razboiul din Ucraina, relateaza AFP. "Tribunalul a primit o plangere administrativa de la departamentul principal…