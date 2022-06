Stiri pe aceeasi tema

- De la invazia rusa in Ucraina tarile din NATO s-au angajat sa contribuie cu peste 8 miliarde de dolari pentru furnizarea de echipament militar in ajutorul tarii atacate, din care 4,6 de miliarde doar SUA. Producatorii de arme occidentali obtin profituri generoase din aceste angajamente, relateaza Sky…

- Revenirea economica așteptata a Europei din cauza pandemiei de coronavirus a fost impiedicata de o serie de factori in ultimele saptamani, iar fiecare colț al continentului se confrunta cu prețuri in creștere. Inflația pentru intreaga Uniune Europeana este de așteptat sa atinga 6,8% in acest an, deoarece…

- Inflatia si razboiul au scos din banci economii personale de peste 4,42 miliarde de lei si investitii personale de aproape 1,57 miliarde de lei din fondurile de investitii romanesti, numai in luna martie. Si inca nu sunt date oficiale daca tendinta de dezinvestire nu se va fi amplificat in aprilie.…

- „Mi-as dori sa am timp sa cheltui bani, mi-am redus cheltuielile de cand sunt premier”. Așa a raspuns prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, la intrebarea jurnaliștilor, daca a afectat-o personal marea inflație. „Cheltuielile mele s-au redus din cauza ca consum foarte puțin și am puțin…

- Invadarea Ucrainei de catre Rusia si explozia preturilor la energie si materii prime a impus revizuirea prognozelor de crestere pentru UE si zona euro, atat in 2022 cat si in 2023, in timp ce inflatia este prognozata sa ajunga la valori record, a anuntat luni Comisia Europeana

- Dupa ce Ucraina a incheiat anul 2021 cu un produs intern brut (PIB) istoric de 195 de miliarde de dolari, toate estimarile pentru anul in curs aratau optimist. Razboiul care a izbucnit a spulberat insa toate planurile economice ale țarii.

- De-a lungul centurii agricole a Ucrainei, silozurile sunt pline varf cu 15 milioane de tone de porumb din recolta de toamna, dintre care majoritatea ar fi trebuit sa ajunga deja pe piețele mondiale. Stocurile – jumatate din porumbul pe care Ucraina era de așteptat sa-l exporte – nu ajung la cumparatori,…

- «Razboiul aduce unora moarte, altora - avere», - aceasta zicala se refera la cei care incearca sa profite de pe urma tragediei altora, sa se imbogațeasca din ea. Exista asemenea beneficiari și in actualul conflict armat din Ucraina, iar Moldova nu pare sa fie printre aceștia. Incotro vor curge capitalurile?…