Războiul și cheltuielile secrete mănâncă bugetul Rusiei Rusia ține ascunsa o treime din cheltuielile bugetare fara precedent, o masura clara a modului in care un an de razboi impotriva Ucrainei a remodelat finanțele guvernamentale și prioritațile economice. Cheltuielile clasificate sau nespecificate pana la 24 martie au urcat la 2.400 de miliarde de ruble (31 miliarde de dolari), arata datele Ministerului de Finanțe, […] The post Razboiul și cheltuielile secrete mananca bugetul Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

