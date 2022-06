„Războiul sfânt” al rasei Astazi, 29 iunie, la ora 14.30, la Ateneul National din Tatarasi, Marius Turda, istoric si universitar de clasa internationala, profesor la Universitatea Oxford Brooks, lanseaza editia romaneasca a unei carti esentiale pentru intelegerea ideilor si politicilor consacrate rasei si eugenismului in Ungaria secolulului XX. Evenimentul cuprinde si vernisajul unei expozitii itinerante, care va ramane o luna pe simezele Ateneului, si care merita si ea a fi urmarita. Pe 16 ianuarie 1920, la Congresul de Pace de la Paris care stabilea noua configuratie a Europei dupa Primul Razboi Mondial, seful delegatiei… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

