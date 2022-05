Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a confirmat ca se va retrage de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), probabil in urmatorii 2 ani, din cauza sanctiunilor impuse asupra sa dupa declansarea invaziei din Ucraina, transmite marti Live Science. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- SUA considera ca Ucraina poate caștiga razboiul impotriva Rusiei daca are echipamentul și sprijinul potrivit", a declarat luni secretarul apararii, Lloyd Austin, in Polonia, in apropiere de granița ucraineana, dupa vizita la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Oamenii trebuie sa fie pregatiți și din punct de vedere mental pentru perioada urmatoare, deoarece efectele crizei economice generate de razboiul din Rusia vor fi cunoscute abia la sfarșitul verii, a declarat președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In ciuda relatarilor pe scara larga despre problemele cu care se confrunta forțele lui Vladimir Putin in Ucraina, soldaților ruși din aceasta țara li s-ar fi spus de catre superiori ca razboiul trebuie sa se incheie pana la 9 mai, scrie Sky News Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Membri ai delegatiilor Ucrainei si Rusiei au semnalat, duminica dupa-amiaza, ca exista posibilitatea ajungerii in cateva zile la o solutie diplomatica pentru oprirea confruntarilor militare, conform BBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dat asigurari ca toate coridoarele umanitare care fusesera convenite pentru aceasta sambata au functionat si 12.729 persoane au putut fi evacuate, informeaza duminica EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- La doua saptamani dupa ce Rusia a invadat Ucraina, prețurile produselor agricole cheie produse in regiune au crescut vertiginos, arata o analiza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Statia Spatiala Internationala, care functioneaza in special datorita colaborarii intre SUA si Rusia, nu este afectata pentru moment de tensiunile extreme intre cele doua tari, provocate de invazia rusa in Ucraina, a asigurat luni NASA, citata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…