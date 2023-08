Războiul se apropie de Rusia. Guvernatorii regiunilor de la granița cu Ucraina organizează “miliţii populare voluntare” Guvernatorii regiunilor ruse Kursk si Belgorod au anuntat miercuri ca “militiile populare” de autoaparare, unitati create recent, vor primi mai multe arme pentru a combate incursiunile armate dinspre Ucraina vecina, relateaza agentiile AFP si EFE. Imagini prezentate de autoritatile din Belgorod arata cum, pe langa armele obisnuite, membrii unei unitati teritoriale de aparare primesc pusti anti-drona, dispozitive de razboi electronic care doboara dronele sau le redirectioneaza de pe traiectoria lor, precum si alte echipamente folosite pentru detectarea si neutralizarea dronelor. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Guvernatorii regiunilor ruse Kursk si Belgorod au anuntat miercuri ca ”militii populare” de autoaparare - unitati infiintare recent - urmeaza sa primeasca armament pentru a raspunde riscului unor incursiuni armate din Ucraina vecina, relateaza AFP.”De mai multe luni, lucram la problema furnizarii…

- Orașul Valuyki din regiunea Belgorod (Federația Rusa), se afla sub bombardament intens, anunța canalul rus de Telegram „Baza”. „Orașul este sub foc puternic”, potrivit sursei citate. Rapoartele locale indica faptul ca locuitorii orașului se ascund in subsoluri de bombardamente. In timp ce Rusia acuza…

- Un oras din regiunea rusa Belgorod, de la granita cu Ucraina, este vizat de mai multe ore de „lovituri neintrerupte”, care au provocat ranirea a opt persoane, a declarat joi guvernatorul Viaceslav Gladkov.

- Autoritatile din Rusia au declarat ca fortele armate lupta impotriva unui grup de sabotori care au trecut granita dinspre Ucraina. Pe parcursul intregii zile de luni s-au auzit explozii si focuri de arma in regiunea Belgorod. Un guvernator local, Viaceslav Gladkov, a declarat ca este in desfasurare…

- Legiunea Libertate pentru Rusia - un grup care a revendicat responsabilitatea pentru o aparenta incursiune in interiorul teritoriului rusesc in Belgorod - a postat luni seara o inregistrare video care pare sa arate asa-numitul steag al Rusiei libere fluturand deasupra Universitatii de Stat din Moscova,…

- Igor Girkin, un om politic ultranationalist, care a jucat un rol important in anexarea Crimeii in 2014, a decis zilele acestea sa iasa in fata. El a pus, astfel, bazele „Clubului patriotilor furiosi”, un grup de opt personalitati care urmaresc sa apere interesele patriotilor rusi, mentinand presiunea…

- O explozie a unei drone a avut loc in districtul Novooskolski din Belgorod, in timp ce in apropiere de Kursk sistemele de aparare antiaeriana au doborat o alta drona, au anuntat miercuri guvernatorii celor doua regiuni ruse aflate la granita cu Ucraina, relateaza Interfax."A avut loc o explozie pe…