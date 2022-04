Sony va obliga producătorii de jocuri să ofere demo-uri de 2 ore

Ştiam deja că Sony a anunţat o serie de variante de abonamente derivate din PlayStation Plus, unele cu extra beneficii şi unele integrând chiar funcţii în stil PS Now. E clar că vrea să concureze cu Xbox Game Pass, iar un pas în plus făcut azi are de-a face cu demo-urile.… [citeste mai departe]