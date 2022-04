Stiri pe aceeasi tema

Recensamantul Populației și Locuințelor a debutat pe 14 martie cu etapa autorecenzarii. Conform celor mai recente informații oferite de Institutul Național de Statistica, la nivel național au fost transmise 791.851 de chestionare. Din acestea, peste 102.000 au fost completate de catre bucureșteni.

Florin Cițu, președintele PNL, afirma ca evaluarea miniștrilor, despre care s-a vorbit „pe surse" in ultima perioada, este necesara in contextul in care guvernul trebuie sa implementeze reformele din PNRR, iar creșterea economica incetinește, pe fondul unei administrari „suboptimale".

Invadarea Ucrainei de catre Rusia ar putea afecta economia europeana chiar mai mult decat pandemia de coronavirus, a avertizat joi directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Compania Air Moldova va efectua, joi, curse charter catre Germania si Turcia pentru a transporta refugiati din Ucraina, a anuntat Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova, potrivit Agerpres.

Inflatia din Turcia a atins in februarie un nou maxim al ultimilor 20 de ani, de 54,44%, depasind asteptarile, in timp ce lira turceasca continua sa se deprecieze, iar preturile energiei sunt in crestere, relateaza CNBC.

Ankara va implementa Convenția de la Montreux, un pact international privind circulatia navala catre Marea Neagra care ii permite Turciei, in anumite condiții, sa limiteze accesul prin stramtorile Bosfor și Dardanele al vaselor de razboi.

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Rusiei sa inceteze imediat operatiunea militara din Ucraina si a anuntat ca depune eforturi pentru un armistitiu, dar Ankara nu a confirmat afirmatiile presedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, privind inchiderea Stramtorii Bosfor.

Turcia, tara care intretine relatii bune atat cu Rusia, cat si cu Ucraina, a calificat marti drept 'inacceptabila' decizia Rusiei de a recunoaste regiunile ucrainene Donetk si Lugansk ca republici independente, relateaza EFE.