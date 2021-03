Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe german Heiko Maas și-a îndemnat luni omologii din Uniunea Europeana sa aprobe aplicarea de sancțiuni împotriva oficialilor ruși responsabili de încarcerarea disidentului Alexei Navalnîi și de reprimarea violenta a protestelor pro-democrație, relateaza Reuters.„Sunt…

- Autoritațile de la Moscova au anunțat miercuri ca au refuzat sa îi acorde o viza candidatului nominalizat de NASA pentru a conduce misiunea agenției aerospațiale americane în Rusia, relateaza Reuters.Rusia nu a precizat identitatea oficialului american caruia i-a refuzat acordarea…

- Un tribunal din Moscova a emis miercuri un nou mandat de arestare pe numele lui Leonid Volkov, unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai opozantului rus Aleksei Navalnii, informeaza Reuters si AFP. Volkov, care traieste in Lituania, era deja vizat de un ordin de arestare in Rusia. El a…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea la inchisoare a opozantului Kremlinului Alexei Navalnii si au cerut din nou, marti, eliberarea imediata a acestuia, secretarul de Stat Antony Blinken afirmand ca Washingtonul va colabora indeaproape cu aliatii SUA in privinta modalitatilor prin…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Hung Nguyen, biolog vietnamez, a declarat pentru Reuters ca nu se asteapta la nicio restrictie in ceea ce priveste activitatea celor zece experti ai OMS in China.Echipa care este alcatuita din zece oameni de stiinta din țari precum Danemarca, Marea Britanie, Olanda, Australia, Rusia, Vietnam, Germania,…

- Ultimul lider al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, se asteapta ca presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, sa prelungeasca tratatul Noul START pentru controlul armamentului nuclear, consemneaza agentia de presa RIA intr-un interviu publicat luni si preluat de Reuters. Prin Noul…

- Kremlinul a anuntat joi ca noile sanctiuni SUA care vizeaza Nord Stream 2 ar putea complica finalizarea gazoductului dar Moscova si statele europene au interes in construirea acestui proiect, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Anuntul vine dupa ce surse din cadrul administratiei Trump, care au…