- Radioteleviziunea turca de stat TRT si alte media l-au citat pe Erdogan afirmand ca "Occidentul, in special SUA, ataca Rusia aparent la nesfarsit", fara a preciza ce a vrut sa spuna."Desigur, Rusia da dovada de o mare rezistenta fata de toate acestea", ar fi declarat presedintele turc jurnalistilor…

- „In general, o mare parte din activele noastre au fost in esența furate de anumite țari occidentale”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului Dmitri Peskov dupa ce a fost intrebat de jurnaliștii de la Moscova despre o propunere a Uniunii Europene de a transfera Ucrainei activele rusești inghețate…

- Armata ucraineana a eliberat aproape 2.500 kilometri patrati din teritoriul controlat de fortele ruse in cursul ultimei sale contraofensive lansate la sfarsitul lui septembrie, a afirmat vineri presedintele Volodimir Zelenski, noteaza AFP."Numai in aceasta saptamana, soldatii nostri au eliberat 776…

- SUA au anuntat vineri ca impun noi si „severe” sanctiuni impotriva Rusiei, condamnand anexarile „frauduloase” de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „SUA condamna astazi tentativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritorii in Ucraina”, a afirmat presedintele american Joe Biden intr-un comunicat,…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- ”(Ma aflu) la Kiev in a treia mea vizita de la inceputul Razboiului cu Rusia”, anunta intr-un mesaj postat pe Twitter Ursula von der Leyen, precizand ca se intalneste cu Zelenski si Smigal. In Kyiv, for my 3rd visit since the start of Russia’s war. So much has changed. Ukraine is now a candidate.…

- Ucrainenii care au colaborat cu forțele de ocupație in regiunea Harkov, sau care pur și simplu nu vor sa traiasca sub autoritatea Kievului, au preferat sa fuga peste granița in Rusia. Retragerea brusca a trupelor rusești a zdruncinat increderea pe care unii o aveau in Moscova, un lucru ingrijorator…