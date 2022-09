Atacurile impotriva gazoductelor Nord Stream 1 și 2 au ridicat temeri ca sunt in pericol și alte infrastructuri strategice: cablurile submarine care conecteaza lumea la internet. Exploziile de la doua gazoducte importante care leaga Rusia de Uniunea Europeana au determinat factorii de decizie occidentali sa se intrebe: care va fi urmatoarea ținta? Nimeni nu și-a […] The post Razboiul Rusia-Occident se muta in adancuri. Dupa Nord Stream, cablurile submarine de internet / Care va fi urmatoare ținta? first appeared on Ziarul National .