Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul a indemnat marti Grecia si Turcia sa-si solutioneze prin dialog direct diferendul teritorial cu privire la o zona contestata din estul Marii Mediterane, bogata in hidrocarburi, avertizand cu privire la riscul unui razboi, relateaza Reuters, potrivit News.ro.Citește și:ALERTA Spania…

- ”Situatia actuala in Mediterana de est tine de jocul cu focul”, a declarat ministrul german de Externe Heiko Maas intr-o vizita la Atena. ”Orice mica scanteie poate declanta o catastrofa”, a avertizat el. Maas, care discuta marti si cu oficiali turci, a dat asigurari ca Germania si partenerii sai europeni…

- Nicio amenințare nu poate descuraja Turcia de la a explora resursele naturale din estul Mediteranei, a declarat miercuri președintele turc Recep Erdogan, acesta adaugând ca se așteapta ca actorii din regiune sa ia masuri pentru a detensiona situația, relateaza Reuters.„Turcia este…

- Franta isi va suplimenta prezenta militara in estul Mediteranei, a declarat miercuri presedintele Emmanuel Macron, cerand Turciei sa opreasca activitatile de explorare a petrolului si gazelor in apele disputate, care au amplificat tensiunile cu Grecia, transmite Reuters.Citește și: ULTIMA…

- Cele mai noi evenimente din estul Marii Mediterane sunt "extrem de ingrijoratoare", avertizeaza Comisia Europeana, indemnand Turcia si Grecia sa depaseasca tensiunile bilaterale, anunța MEDIAFAX."Ultimele evenimente sunt extrem de ingrijoratoare", a declarat marti dupa-amiaza Peter Stano,…

- Grecia anunta reducerea tensiunilor cu Turcia in estul Marii Mediterane. Tensiunile au izbucnit dupa ce Turcia a trimis o nava de forare petroliera in apele aflate sub jurisdictie elena, transmite digi24.ro. Disputa dintre cei doi aliati NATO a izbucnit saptamina trecuta, cind Turcia a trimis o nava…

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Citește și:…

- Ambasadorul Turciei in Franta Ismail Hakki Musa a anuntat miercuri ca o ancheta a NATO nu confirma acuzatiile Parisului impotriva Ankarei cu privire la un presupus incident intre fregata franceza Le Courbet si bastimente turce, relateaza Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Recep Tayyip…