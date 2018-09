Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane americane de vanatoare F-22 au escortat bombardiere strategice rusești Tu-95MC deasupra oceanului Arctic, a anunțat agenția Interfax, care citeaza ministerul rus al Apararii, scrie Reuters.

- Doua avioane de lupta F-22 americane au escortat bombardiere strategice ruse Tu-95MC deasupra Oceanului Arctic, a anuntat vineri Ministrul rus al Apararii, relateaza agentia Interfax, preluata de Reuters, scrie Agerpres. Bombardierele ruse au efectuat zboruri programate deasupra apelor neutre…

- Austria a propus joi folosirea de forte armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE,…

- Iran si Siria au semnat un acord de cooperare militara cu prilejul intalnirii avute de cei doi ministri ai apararii la Damasc, a informat luni agentia iraniana Tasnim, transmite Reuters. Ministrul iranian al apararii, Amir Hatami, a sosit duminica la Damasc pentru o vizita de doua zile,…

- Siria și Iran au semnat luni, in cadrul unei intrevederi a celor doi miniștii ai Apararii la Damascus, o ințelegere de cooperare in domeniul militar, a informat presa iraniana, citata de site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Ministrul iranian Amir Hatami a calatorit la duminica la Damasc…

- Se spune ca soldații lupta cel mai bine cu burta plina, așa ca decizia armatei de obliga soldații finlandezi sa manance doua mese vegetariene pe saptamana l-a suparat pe ministrul apararii, noteaza Reuters.

- Doua avioane F-22 Raptor au sosit luni, in premiera, la Baza Aeriana de la Campia Turzii, impreuna cu un avion cisterna KC-135 Stratotanker si circa 15 membri ai echipajelor, pentru a lua parte la un exercitiu comun de pregatire romano-american. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti,…

- Aeronave ale coalitiei conduse de Statele Unite sunt acuzate ca au bombardat posturile armatei siriene din apropierea granitei cu Irakul, provocand moartea si ranirea a numeroase persoane, insa militarii americani au negat acuzatiile, a anuntat presa de stat din Siria, potrivit agentiei Reuters.