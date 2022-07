Stiri pe aceeasi tema

- Scandal politic din cauza secetei catastrofale si dupa un adevarat prapad in podgoriile celui mai important judet viticol din Moldova. Peste 300 de hectare de vii, distruse de intemperii deoarece sistemul antigrindina nu a fost activat, desi se impunea.

Prefectul judetului Vrancea, Nicusor Halici, a facut, miercuri, un apel catre cetatenii judetului, mai ales catre persoanele vulnerabile, sa evite deplasarile intre orele 11,00 - 17,00 si sa se protejeze de canicula in perioada urmatoare.

Turcia a cerut marti Greciei sa isi retraga fortele armate de pe insulele din Marea Egee, avertizand ca tara sa va contesta statutul insulelor daca nu vor fi demilitarizate, anunța mediafax.

Procurorii care instrumenteaza dosarul in privința ex-președintelui R.Moldova, Igor Dodon, au solicitat recuzarea unui judecator din cadrul Curții de Apel care examineaza recursul privind schimbarea masurii preventive aplicate in privința socialistului. Mai exact, este vorba despre magistratul Ghenadie…

ostul boxer ucrainean Wladimir Klitschko, fost campion mondial la categoria grea la box, a cerut Comitetului Internațional Olimpic (CIO) sa interzica sportivii ruși, in urma invaziei rusești in țara sa natala.

Compania care apare in postarea de pe Twitter a Ambasadei Rusiei in Africa de Sud, in care se spunea ca Romania ar fi trimis in secret militari la Odesa, neaga orice implicare in razboiul din Ucraina și califica informațiile date de RIA Novosti drept false.

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de modificare a Legii bugetului de stat pentru anul 2022, document ce ar urma sa fie adoptat la urmatoarea ședința de Guvern.

- Dupa mai bine de 40 de zile de la inceputul agresiunii ruse impotriva Ucrainei, Mitropolitul Moldovei, IPS Vladimir a transmis un mesaj in care condamna violentele si cheama partile sa se aseze la masa negocierilor si sa solutioneze in mod pasnic toate problemele care exista. Supusul Patriarhului…