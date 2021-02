Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele programate la vaccinare pentru doza I, in perioada 4-16 februarie, vor primi vaccinul Moderna și vor efectua rapelul la 28 de zile, in conformitate cu indicațiile producatorului acestui tip de vaccin. Streinu-Cercel a caștigat 19.000 euro/luna anul trecut. In 2019, caștigase „doar” 8.500…

- Potrivit Hotnews.ro, aceasta a scris pe pagina sa de Facebook ca de animalele din adapost aveau grija angajați ai Romprest, iar din aceasta dimineața compania și-a retras oamenii. „In adapostul Odai sunt cam 750 de caini. Acesti caini sunt hraniti, adapati si li se curata tarcurile zilnic de catre…

- Bustul primului presedinte PNL, I.C. Bratianu, care era amplasat in holul Primariei municipiului Botosani, a fost depozitat intr-o magazie a municipalitatii, in urma unei decizii adoptate de primarul PSD Cosmin Andrei. Citește și: Rasare o bomba din Guvern: Poliția Militara va avea drepturi…

- Un bust al primului presedinte al Partidului National Liberal (PNL), Ion C. Bratianu, care era amplasat în holul Primariei Botosani, a fost ridicat și dus într-o magazie, în urma unei decizii a primarului PSD Cosmin Andrei.Bustul a fost realizat la solicitarea consilierului local…

- Consilierul județean social democrat Elena Stoica, candidat PSD la Camera Deputaților, a transmis ieri un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. „Azi e ziua Romaniei, a țarii noastre! Personal, sunt mandra ca aparțin acestui spațiu. Romania sunt eu, Romania suntem noi! Iubesc romanii cu poveștile…

- Consilierul județean PNL Liviu Bostan și-a dat demisia din funcția de consilier județean. Plenul Consiliului Județean Vrancea a luat act, joi, in ședința ordinara, de demisia acestuia. Gestul lui Bostan este motivat de faptul ca a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al…

- Primaria Botosani a decis sa demonteze geamurile uneia dintre pietele din municipiu pentru ca aceasta sa poata functiona in contextul noilor masuri de combatere a COVID-19. Decizia de inlaturare a geamurilor de sticla de la Piata Viilor a fost luata, luni, dupa ce primarul Botosaniului, Cosmin Andrei,…