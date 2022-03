Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a acuzat Kievul ca planuieste sa insceneze un atac asupra unor facilitati ce gazduiesc diplomati occidentali in Lvov, oras din vestul Ucrainei, transmite dpa. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al apararii, Igor Konasenkov, a sustinut ca liderii ucraineni intentioneaza sa prezinte atacuri…

- Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui Vladimir Putin a spus ca razboiul Rusiei din Ucraina nu a decurs atat de repede pe cat și-a dorit Kremlinul, cea mai puternica recunoaștere de pana acum din partea Moscovei ca invazia sa nu va fi planificata. Razboiul din Ucraina nu progreseaza așa…

- Ministerul Apararii din Rusia au acuzat astazi, Statele Unite de faptul ca au finantat un program de inarmare biologica in Ucraina si sustine ca a descoperit probe in acest sens in laboraoare ucrainene, relateaza AFP. „Obiecitvul acestor cercetari biologice fnantate de catre Pentagon in Ucraina era…

- Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului, demnitarul cu cel mai inalt rang in randul Bisericii Ortodoxe, care a recunoscut in 2018 Biserica independenta a Ucrainei, a declarat ca a devenit "o tinta pentru Moscova", informeaza AFP. "Patriarhia noastra si eu insumi, ca persoana, am devenit o tinta",…

- Rusia a bombardat 33 de situri civile in ultimele 24 de ore, de la declansarea invaziei asupra Ucrainei, a anuntat vineri Ministerul de Interne de la Kiev, in timp ce trupele ruse avanseaza spre capitala, potrivit agentiei de presa Interfax, citata de DPA. „Rusii spun ca nu lovesc obiective civile.…

- O nava rusa a alungat un submarin american in apele rusești din Pacific, dupa ce a ignorat ordinul de a ieși la suprafața, a anunțat sambata agenția de presa Interfax, citand Ministerul Apararii. Rusia a acuzat Washingtonul ca a incalcat dreptul internațional și a creat o amenințare la adresa…

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma atacului informatic asupra Ucrainei de saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters. Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac cibernetic care i-a…

- Rusii si occidentalii ramân pe pozitii „total divergente” în pofida unei saptamâni de diplomatie intensa, ceea ce este „deranjant”, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu difuzat duminica de canalul american…