Războiul PNL-USR. Liderul PNL Galați acuză că prefectul USR (ex-PNL) a lăsat zeci de localități fără despăgubiri pentru inundații Razboiul PNL-USR și tensiunile interne din PNL Galați pe fondul campaniei electorale interne i-au captivat atat de mult pe liderii locali ai PNL și USR incat n-au mai dat nicio importanța responsabilitaților pe care le au și au „uitat” ca zeci de localitați galațene afectate de inundațiile din perioada mai – august sunt singurele din țara carora nu le-au fost alocați pentru plata despagubirilor. Dupa ce primarii a 22 din cele 32 de localitați afectate de inundații au ieșit intr-o conferința de presa a CJ Galați și au prezentat problemele cu care se confrunta aceste comunitați din cauza ca banii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- USR a fost nociv pentru judetul Galati, iar eliberarea din functii a celor de la USR reprezinta o gura de aer pentru multe administratii locale, este de parere presedinte PNL Galati, deputatul George Stanga. Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de parlamentarul liberal, "incompetenta" fostului…

- Fostul prefect de la USR-PLUS, Gabriel Panaitescu, nu a depus nicio solicitare pentru alocare de fonduri pentru localitațile afectate de inundații, acuza liderul PNL Galați, George Stanga. „Dupa eliminarea blocajului tipic USR de la nivelul instituțiilor publice, reușim sa ne implicam și,…

