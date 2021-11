Stiri pe aceeasi tema

- „Razboiul” maritim dintre Franta si Marea Britanie a inceput dupa Brexit. Londra nu și-ar fi respectat angajamentele luate in acordul Brexit și nu a autorizat suficiente licențe de pescuit in ape britanice pentru pescarii europeni. Astfel, pescarii francezi și-au inceput deja protestul impotriva Marii…

- Pescarii francezi și-au inceput protestul impotriva Marii Britanii și au blocat prima barca de pescuit britanica, vineri, relateaza Reuters. Barca britanica de pescuit „Normandy Trader” nu a putut intra in portul francez St. Malo, in condițiile in care pescarii europeni au transmis anterior ca nu vor…

- Pescarii francezi intenționeaza sa blocheze astazi tunelul de sub Canalul Manecii și portul Calais, in semn de protest fața de faptul ca Marea Britanie nu le-a eliberat mai multe licențe de pescuit de la...

- Pescarii francezi urmeaza sa blocheze vineri punctual trei porturi - Saint-Malo, Calais si Ouistreham -, iar accesul in Eurotunel, pe sub Canalul Manecii, urmeaza sa fie de asemenea blocat, relateaza Le Figaro.

- Deputati francezi au cerut marti ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, sa primeasca azil politic in Franta pentru a nu fi judecat in Statele Unite, care au cerut extradarea lui din Marea Britanie, transmite AFP. Un proiect de rezolutie in acest sens a fost semnat de circa 40 de parlamentari…

- Procurorii francezi investigheaza operatiunile grupului GFG Alliance, extinzand o ancheta in derulare asupra unui imprumut garantat de stat in valoare de 18 milioane de euro acordat pentru una dintre facilitatile din Franta ale grupului controlat de magnatul Sanjeev Gupta, transmite Reuters.…

- Franta nu glumeste si trece la primele masuri de retorsiune la adresa pescarilor britanici. O ambarcatiune de pescuit britanica ce opera in apropierea portului francez Le Havre a fost preluata de catre autoritatile franceze, a anuntat joi, pe Twitter, ministrul francez pentru afaceri maritime Annick…

- Guvernul francez a denunțat „decizii total inacceptabile și inadmisibile” dupa refuzul autoritaților britanice și ale insulei Jersey (dependența britanica) de a acorda toate licențele de pescuit solicitate de pescarii francezi. Tensiunea din jurul pescuitului, subiect sensibil de-o parte și de alta…