- Nicolae Robu este foc și para pe membri USR cu care s-a intalnit, astazi, in centrul Timișoarei, in timp ce strangeau semnaturi pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Primarul Timișoarei a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, acuzandu-i pe cei din partid ca ar incalca legile și normele…

- Comunicat: USR Brașov continua strangerea de semnaturi pentru inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”. La Brașov, startul campaniei s-a dat pe data de 15 mai și, in mai puțin de 4 saptamani, s-au strans peste 6500 de semnaturi din intregul județ, din care 4800 din municipiul Brașov.…

- Campania de strangere de semnaturi pentru initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice" a ajuns la final de saptamana si in judetul Suceava. Vineri actiunea s-a derulat la Radauti, iar sambata caravana a poposit la Campulung Moldovenesc. La aceasta actiune a participat si ...

- Pe Bulevardul Eroilor, membri și simpatizanți ai USR alaturi de reprezentanți ai societații civile au amplasat un cort unde clujenii au putut si pot sa semneze pentru proiectul ce prevede includerea în Constituție a unui articol care sa interzica persoanelor condamnate la pedepse privative…

- USR Maramures vrea sa stranga pana in luna septembrie minim 20.000 de semnaturi la nivel de judet pentru initiativa “Fara penali in functii publice”, care urmareste modificarea Constitutiei in acest sens. “Avem la dispozitie saase luni de zile in care sa strangem cele 500.000 semnaturi prevazute de…

- Nou inființata filiala din Lugoj a Uniunii Salvați Romania a inceput campania de strangere de semnaturi pentru inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții publice”. Anunțul a fost facut intr-o conferința de presa, care a avut loc la sediul USR Lugoj, din apropierea Bisericii Ortodoxe „Adormirea…

- Reprezentanții USR Constanța au inceput strangerea de semnaturi privind inițiativa “Fara penali in funcții publice” pentru modificare a Constituției. In fața Casei de Cultura din oraș a fost amplasat un cort la care sunt așteptați constanțenii care vor semna lista de susținere a inițiativei USR.

- USR a inceput joi campania de modificare a Constitutiei, numita „Fara penali in functii publice”. Membrii partidului si-au propus strangerea a 500.000 de semnaturi din cel putin 21 de judete din tara pentru a modifica art. 37 din Constitutie care reglementeaza drepturile de a fi ales.