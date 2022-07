Războiul pentru apă. Peste o mie de puțuri ilegale au fost forate în mijlocul unei păduri, autoritățile s-au făcut că nu văd Europa a ajuns in fața unor provocari uriașe, fara precedent, iar una dintre ele este canicula. Incendiile de vegetație sunt un fenomen frecvent in acest sezon, in regiunile aride din sud. Insa de aceasta data sunt afectate și zone intinse din centrul și chiar nordul Europei. Fermierii spanioli din Andaluzia sunt disperați. Au nevoie de multa apa daca vor sa evite distrugerea culturilor de pe plantațiile lor intinse. Dar nu au voie sa sape puțuri pentru a avea acces la apa subterana. In plus, acest lucru ar avea un efect negativ asupra zonelor umede precum rezervația naturala Doniana. Urmariți… Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

