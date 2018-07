Stiri pe aceeasi tema

- Acordul, care a fost semnat in nordul Greciei, langa frontiera cu Macedonia si Albania, reprezinta un pas important in directia rezolvarii disputei intre cele doua tari. Intelegerea inca trebuie aprobata de ambele parlamente, iar in Macedonia trebuie organizat si un referendum. Skopje si Atena au fost…

- Motiunea de cenzura a fost initiata de principalul partid de opozitie din Grecia, Noua Democratie, care sustine ca Tsipras a facut prea multe concesii prin acest acord.Rezultatul votului a fost de 153 - 127, motiunea fiind respinsa, iar duminica va putea avea loc ceremonia istorica de semnare…

- Partidul Noua Democratie, principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres.Motiunea…

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- Grecia va incepe programul de modernizare a avioanelor multirol americane F-16, un program convenit in timpul vizitei efectuate in SUA de premierul Alexis Tsipras, dar care sta de o jumatate de an in asteptare din cauza costurilor sale ridicate pentru aceasta tara supra-indatorata, informeaza AFP si…

- Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat luni ca s-a inteles cu omologul sau chinez ca Moscova si Beijingul sa incerce sa blocheze orice incercare a SUA de a sabota acordul nuclear cu Iranul, conform agentiei de stat TASS, scrie Reuters. „Suntem impotriva reviziuirii acestor acorduri, consideram…

- Un pilot militar grec a murit joi, in urma prabusirii aparatului sau in Marea Egee, in timp ce se intorcea dintr-o misiune de interceptare a unor avioane turce pe fondul tensiunilor intre Ankara si Atena, a anuntat ministrul grec al apararii, Panos Kammenos, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Kammenos…

- Sefii diplomatiilor greaca si macedoneana au anuntat joi ca au facut progrese, dar niciunul decisiv in discutiile vizand reglementarea vechiului diferend dintre cele doua state legat de numele "Macedonia", transmite dpa. "Am avansat", a declarat ministrul grec de externe, Nikos Kotzias,…