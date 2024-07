Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele american, Kamala Harris, care se așteapta sa fie candidatul democrat la alegerile prezidențiale din noiembrie, a purtat discuții pe care le-a numit „sincere și constructive” cu prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu.

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu sa „finalizeze” acordul de incetare a focului in Gaza, a anuntat Casa Alba dupa intrevederea celor doi lideri la Washington. „Presedintele Biden a exprimat necesitatea de a umple golurile ramase, de a finaliza acordul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi ca se „bucura” sa lucreze cu presedintele american Joe Biden „in lunile care vin”, pana la finalul mandatului actualului lider de la Casa Alba, relateaza AFP. „Tin sa va multumesc pentru acesti 50 de ani in serviciul public si de sustinere a statului…

- Razboiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodata daca Statele Unite ar fi avut un "lider", i-a spus joi Donald Trump presedintelui Joe Biden in cursul dezbaterii lor de la Atlanta, criticand totodata cheltuielile pentru ajutorul militar acordat Ucrainei, in timp ce presedintele in exercitiu Joe Biden…

- Guvernul militar de urgența al Israelului, convocat pe durata razboiului cu gruparea palestiniana Hamas, iși inceteaza existența, a anunțat premierul Benjamin Netanyahu. "Cabinetul se afla intr-un acord de coaliție cu Benny Gantz, membru al Knessetului, la cererea acestuia. De indata ce Gantz a plecat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu susține ca nu va exista nicio incetare a focului in Gaza pana cand obiectivele de razboi ale Israelului nu sunt atinse. Declarația sa vine dupa ce președintele american Joe Biden a vorbit despre un plan de incetare a

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, sambata, ca nu poate exista o incetare permanenta a focului in Gaza pana cand Hamas nu va fi distrus, punand sub semnul intrebarii o parte esentiala a unei propuneri de armistitiu pe care presedintele american Joe Biden a declarat ca Israelul insusi a facut-o,…

- Președintele Joe Biden a afirmat vineri ca ca este „timpul ca acest razboi sa se incheie” in timp ce a prezentat propunerea israeliana de incetare a focului. Hamas a ajuns pana la un punct in care nu mai poate efectua tipul de atac care a declanșat actualul conflict de opt luni din Gaza. Biden a prezentat…